JOURNEAULT, Jean-Yves



À la Résidence Saint-Antoine, le 16 novembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Journeault, fils de feu Éva Lynch et de feu Thomas Journeault, époux de feu dame Claudette Dubé. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil sa famille adoptive qu'il l'a tant aimée: Carmen Brie (feu Wilbrod Thibeault), Danielle Thibeault (Daniel Gilbert), Sylvie Thibeault (feu Denis Nadeau), Clément Thibeault (Suzanne Potvin), Bernard Thibeault (Louise Emond), Martin Thibeault, Julie Thibeault (Emile Lavallée) et Rémi Thibeault, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Il est allé rejoindre son fils Mario ainsi que Pierre et Alain, fils de Carmen. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, QC, G1S 3G3.