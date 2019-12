Il est rare que la politique de la chaise vide soit payante, et les élus de l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Québec en ont offert une belle démonstration hier.

Les absents ont toujours tort, dit-on. C’est pourtant la position dans laquelle ont choisi de se placer les élus de Québec 21, soit Jean-François Gosselin, Patrick Paquet et Stevens Mélançon. Tous trois ont boycotté la séance du comité plénier sur le Réseau de transport structurant de Québec (RTSQ).

Le prétexte des trois élus tenait dans le fait qu’ils dénonçaient l’absence, lors de ce plénier, de Daniel Genest, directeur de projet.

Plus soucieux de faire un coup d’éclat, les élus de Québec 21 ont cependant manqué une belle occasion de faire leur travail.

Rien ne les empêchait de déplorer cette absence, tout comme de profiter aussi de la présence du directeur général pour lui poser des questions sur l’aspect financier du RTSQ.

Les absents ont toujours tort, disait hier à son tour le doyen du conseil municipal et élu indépendant, Yvon Bussières, à propos du geste des élus de Québec 21.

Dans le cadre d’un plénier sur le budget, a-t-il souligné en entrevue, le bureau de projet du RTSQ « n’a pas à faire un rapport à l’hôtel de ville, c’est la direction générale qui est imputable de ce projet » dans le cadre d’un exercice budgétaire portant sur les services municipaux.

Ainsi, le conseiller s’est dit peu surpris de voir que M. Genest n’était pas à la table dans ce contexte. Il ne s’étonne pas non plus de n’avoir pas toutes les réponses sur les plans et devis, qui ne sont pas prêts, de même que les études préliminaires qui ne sont pas complétées.

M. Bussières affirme par ailleurs que c’était la première fois qu’une projection des coûts était présentée pour le RTSQ. Plusieurs questions pertinentes s’imposaient sur les investissements effectués jusqu’à maintenant.

Propos alambiqués

Au lieu d’occuper son siège, M. Gosselin a préféré tenir des propos alambiqués lors d’un impromptu de presse. Il a comparé des données d’achalandages du tramway et du SRB qui n’étaient même pas basées sur les mêmes études.

Heureusement que Jean Rousseau et Yvon Bussières, qui n’ont pas la chance de bénéficier du même budget et d’un personnel aussi imposant que M. Gosselin et ses collègues, étaient là pour faire le travail pour les citoyens.