PAQUET, Jacqueline G. Levesque



Au CHU - CHUL, le 29 novembre 2019, à l'âge de 101 ans et 3 mois, est décédée madame Jacqueline G. Levesque, épouse de feu monsieur Paul-H. Paquet, fille de feu madame Alice Pelletier et de feu monsieur Lauréat Levesque. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule dimanche 8 décembre 2019, de 14 h à 17 h.La famille sera présente à l'église à compter de 10 h. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Clémence Anctil), Yves (Lise Proulx), Monique et Louis; ses petits- enfants Isabelle (Danny Lepage), Ugo (Catherine Blouin), Michèle Badeau, Maude (Keven Plante), Manon (Jean- Philippe Gagnon), Geneviève; ses arrière-petits-enfants: Anthony, Christopher, Zoé, Zack, Sofiane, Eliott, Simone, Mila et Lorie; elle était la soeur de Charlotte (feu Odilon Brochu), Yvette (feu Maurice Bourassa), feu Bernard (Michele Tisseyre dite Roberson), feu Benoit (feu Germaine Gagnon), et feu Gilberte (feu Laval Marcotte). Elle sera aussi regrettée par ses nombreux neveux, nièces, des familles Levesque, Bourassa, Marcotte, Bérubé et de ses ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.