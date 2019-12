LAVOIE, Raynald



Au CHUL, le 19 novembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Raynald Lavoie, époux de dame Linda Edwards, fils de feu Jean-Paul Lavoie et de feu Bérangère Gingras. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Linda; ses enfants: Marc (Marie-Pierre Corriveau), Michael (Annie Guévin) et Karen (Frédéric Côté); ses petits-enfants: Louis-Xavier, Samuel, Gabrielle et Victor; ses frères: Alain (Karine Côté) et André (Jocelyne Tanguay); ses belles-sœurs: Carol Edwards et feu Marian Edwards; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CLSC Haute-Ville pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, www.cancer.ca