CÔTÉ, Cécile Létourneau



Au CHUL, le 24 novembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Cécile Létourneau, épouse de monsieur Georges Côté, fille de feu madame Emma Gagnon et de feu monsieur Auguste Létourneau. Elle demeurait à Québec secteur Charlesbourg.La famille recevra les condoléances, dans la sacristie, à compter de 10 h. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Georges Côté, ses enfants: Jeanne, Rémi (Doris Dubé), feu François (Lucie Therrien), Louis ( Manon Tousignant), Claire (Jean-Pierre Marsolais), Claude (Francine Fournier), Paul (Nathalie Parent); ses petits-enfants: Marie-Ève, Simon (Julie Bernard), Priscilla (Véronique Duchemin), Julie (Mathieu Parent), Catherine (Keven Bélanger), Martin (Cindy Caron), Jean-Sébastien, Sarah-Jade (Alexandre Gariépy); ses arrière-petits-enfants: Alexis, Béatrice, Gabriel, Samuel et William; sa sœur de cœur Sr Madeleine Poulin; plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, tél: 418-527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.