Duel à la Cour suprême?

Je désirais porter à votre attention un nouveau test pour la Cour suprême des États-Unis sur la question des armes à feu.

Vous savez déjà tous et toutes que le deuxième amendement autorise les Américains à posséder des armes à feu. En 2008 (District of Columbia v. Heller), la Cour suprême précisait que ce droit est bel et bien individuel, ajoutant en 2010 que sa décision s’appliquait autant au niveau fédéral qu’au niveau des États. En 2008 on faisait tomber l’interdiction pour les citoyens de la ville de Washington de garder des armes à feu chez soi.

Au cœur de l’argumentaire, on retrouvait une interprétation de la formulation du second amendement. On remettait en question ce segment : «Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre...». Comme il y a maintenant aux États-Unis une armée, des gardes nationales, des policiers municipaux et d’autres qui relèvent des états, la portée de l’amendement devait être diminuée.

La Cour suprême en a décidé autrement, défendant le caractère individuel, mais précisant que ce droit n’est pas absolu. On ouvrait donc la porte à des mesures pour encadrer le port d’armes. Certaines villes ont donc exploité cette ouverture pour limiter les propriétaires d’armes dans leur déplacement. Dans le cas présent, celui de New York, on peut conserver son arme à la maison, mais on ne peut la porter dans des déplacements. Seule une sortie vers un champ de tir est autorisée, le propriétaire ne portant pas son arme sur lui.

Les villes peuvent-elles légiférer ainsi pour encadrer le port d’arme? Vous devinez que beaucoup d’Américains attendent impatiemment la décision, tout comme le puissant lobby des armes à feu. Les observateurs tentent de deviner les intentions des neuf juges puisque la composition de la Cour a été modifiée depuis 2008. Comment réagiront les deux «recrues» nommées par Donald Trump?

Pour ce qu’on en sait, les juges Gorsuch et Kavanaugh pourraient favoriser les partisans d’une législation plus souple. Au moins quatre des neuf juges croient plutôt qu’une ville ou un état peut imposer un contrôle plus strict tant et aussi longtemps que le droit de posséder une arme n’est pas remis en question. Les positions sont bien campées et les experts croient que nous aurons droit à tout un duel entre les deux factions.

Il existe aussi une possibilité que la montagne accouche d’une souris. Malgré toute l’attention médiatique et les efforts des groupes de pression, la Cour pourrait choisir une autre option que celle de se prononcer sur le fond. Possible? Oui, puisque depuis la première formation de sa loi en 2013, la ville de New York l’a modifiée pour accommoder les plaignants. La formulation litigieuse étant remise en question, les juges pourraient conclure que le dossier est caduc.

Peu importe l’avenue empruntée, nos voisins devraient être fixés au plus tard en juin 2020. Juin 2020... Juste avant le début officiel de la campagne présidentielle!