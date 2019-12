FOURNIER, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 novembre 2019, à l'âge de 73 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jacques Fournier, époux de madame Marya Albiero, fils de feu madame Berthe Gladu et de feu monsieur Pierre Paul Fournier. Il demeurait à Charlesbourg. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Marc (Chantal Duranleau); sa petite fleur Alyson; sa belle-mère Violanda (feu GiuseppeAlbiero); ses beaux-frères et belles-sœurs: Roberto Albiero (Claudine Tremblay), Marcella Albiero (Gaetan Gingras), Sylvana Albiero (André Binet), Anna Albiero (Pierre Cliche), Ortenzia Albiero (Gilles Bernard), Paola Albiero (Jean Longchamps); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 10h45 à 13h45,Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. (4205 Rue des Roses, Québec, QC G1G 1N9). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire de Québec (6070 Rue Sherbrooke E #104, Montréal, QC H1N 1C1, Canada)