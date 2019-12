RICHARD, Gilles



Au CHSLD de St-Marc-des-Carrières, le 29 novembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Gilles Richard, fils de feu monsieur Louis-Thomas Richard et de feu madame Germaine Marcotte. Il demeurait à Portneuf. Monsieur Richard laisse dans le deuil sa fille Julie (Conrad Audet); ses sœurs: feu Lorraine, Louise et Ginette; ses chers neveux: Alain Béland et Éric Leblond; ses anciens beaux-frères: feu Jean Béland, feu Roger Leblond et Jean Langlois ainsi que de nombreux ami(e)s. Remerciements au personnel du 2ième étage du CHSLD de St-Marc pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale samedi 7 décembre 2019 de 13h30 à 15h. Il n'y aura pas de service religieux. Les cendres seront inhumées à une date ultérieure. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à Les diabétiques de Québec, 3175, chemin de Quatre-Bourgeois, bureau 12, Québec (Québec) G1W 2K7 www.lesdiabetiquesdequebec.com. Les formulaires seront disponibles au salon.