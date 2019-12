BISSON, Patrick



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 novembre 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Patrick Bisson, fils de feu Paul-Émile Bisson et de feu Rollande Molloy. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil son fils Didier et sa mère Danielle Bégin. Il était le frère de Louise (Alain Lopresti), Hélène (Gaétan Robitaille) et feu Denis. Il était le demi-frère de Gaétane et il laisse aussi dans le deuil Martin Bégin (Josianne Ménard), fils de Danielle. Il laisse également dans le deuil de nombreux, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec. Complexe Synase, 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, G1J 0H4, tél; 418-525-4385, fondation@chudequebec.ca