NADEAU, Jean-Paul

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 novembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Nadeau, époux de feu Irène Drouin. Il demeurait à Saints-Anges, autrefois de Vallée-Jonction.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Vallée-Jonction, vendredi le 6 décembre de 19 h à 21 h, samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laIl était le frère de feu Antoinette (feu Odilon Lagueux), feu Jeanne-d'Arc (feu Marcel Vachon), feu Gérard (feu Gisèle Pouliot). Il était le beau-frère de feu Freddy (feu Jeanne Tremblay). Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier la direction et le personnel des Résidences de Saints-Anges pour leur grand dévouement. Un merci spécial à Rachelle et Rénald Lagueux pour leur présence et leur accompagnement précieux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, G1S 3G3).