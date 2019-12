CAYER, Suzanne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 novembre 2019, à l'âge de 78 ans et 8 mois, est décédée madame Suzanne Cayer. Elle était la fille de feu Mathias Cayer et de feu Adrienne Desrochers. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil sa fille: Christiane (Patrick Côté, son fils Krystof); ses frères et sœurs: Angèle (Michaël Shea), Louisette (Gilbert Rousseau), Carmen (Germain Côté), Gaston (Nicole Samson), Lyne (Claude Blais), Alain (Lise Lemire); ses neveux et nièces: Éric, Sonia, Martin et Julie, Chantal, Catherine et Dominique, William et Joanie, Sébastien, leur conjoint(e) et leurs enfants.où la famille vous accueillera à compter de 12h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Ataxie de Friedreich), 10, rue de l'Espinay, Québec (QC) G1L 3L5 Site web: www.fondationduchudequebec.ca La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire