FOURNIER, Raymond



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 24 novembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Raymond Fournier (anciennement de Charlesbourg), époux de feu dame Fernande Savard. Il demeurait à Château-Richer.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Jean-Pierre Bilodeau), Francine (Claude Côté), Diane et Yves (Hélène Dubois); ses petits-enfants: Véronique (Jean-François Lachance), Valérie (Jean-Philippe Macoul), Catherine (Keven Bélanger), Martin (Cindy Caron), Geneviève (Maxime Lapointe), Andréanne (Kevin Gingras), Chloé (Olivier Giguère-Thomassin) et Jade; ses arrière-petits-enfants: Abby, Gabriel, Raphaël, Loïc, Nikola, Aurélie, Jordane et William; sa belle-sœur Colette Savard (feu Roland Grenier), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur dévouement, leur support et les bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000, des Montagnards, Local P1-107, Beaupré (Québec), G0A 3G0, tél.: 418-827-5773 # 2802.