POULIOT, Sylvie



À Bad Kreuznach, en Allemagne, le 22 septembre 2019, est décédée à l'âge de 49 ans, madame Sylvie Pouliot, conjointe de monsieur Frithjof Johannsen. Elle était la fille de feu monsieur Côme Pouliot et de madame Aline Rochette de St- Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléancesde 10h à 11h.Outre sa mère et son conjoint, elle laisse dans le deuil sa soeur: Nicole (Christian Morneau); son beau-père: Olaf Johannsen (feu Hildegard Katherina Spengler); son beau-frère: Sven; ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines des familles Pouliot, Rochette et Johannsen. Des funérailles ont été célébrées en Allemagne le 1er octobre 2019 et l'inhumation eut lieu au cimetière paroissial de Dreieich. Merci à ceux et celles qui se joindront à nous pour cet événement commémoratif.