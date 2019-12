SIMARD, Laurent



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 25 novembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Laurent Simard, époux de madame Pauline Gagnon. Il était le fils de feu madame Bernadette Bourque et de feu monsieur Théodore Simard. Il demeurait à Ste-Anne-de-Beaupré.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. L'inhumation du corps se fera au cimetière paroissial de Ste-Anne-de-Beaupré. Il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : Achille, Raymond (Agnès Rhéaume), Colette (feu Jean-Baptiste Rhéaume), feu Lucien, Michel (Denise Simard), Carol (Céline Tremblay), Jocelyn ; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Gagnon: feu Germaine ( feu Henri Letarte), feu Welly (feu Jeanne Blouin), Laurette, feu Polydor (feu Thérèse Lussier), feu Irène, feu Raymond (feu Gilberte Simard), feu Anita (feu Jacques Perreault), feu Alibé (feu Marguerite Labrecque) et feu Roger. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux amis (es). La famille tient à remercier le Dr Alain Lavoie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec), G0A 1E0. Des formulaires seront disponibles sur place.