MAGNAN, Marie-Claire Routhier



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Marie-Claire Routhier, fille de feu Marie-Anna Fournier et de feu Ovide Routhier, épouse de feu monsieur Ernest Magnan. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Pierre Cloutier), Michel (Michèle Meunier), Sylvie, Yves (Micheline Breault, feu Jacinthe Martel) et feu Jacques; ses petits-enfants: Julie-Pier, Alexandre et Laurence, Jonathan, David, Sabrina et Patrick; ses arrière- petits-enfants: Anabelle et Maxime; ses frères et soeurs: feu Yvette (feu Fernand Bergeron), feu Jacqueline, Marcel (feu Thérèse Vézina), feu Claude (feu Thérèse Blouin), Liliane (feu Maurice Bélanger), Fernand (Lorraine Ruel), feu Georges-Henri (Liliane Drouin) et Micheline; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Magnan: feu Georges, feu Jean-Charles (feu Juliette Samson), feu Janine (feu Fernand Bédard), feu Louisette (feu Adrien Labrie), feu Gaudias (feu Alexandra L'Heureux), Suzanne (feu Roland Fortier), feu Rose-Aimée (feu Jean-Paul Lapointe), feu Micheline (feu Albert Giguère) et Jean Pierre; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue Du Pont, Québec, G1K 6M7 Téléphone: 418 524-2626.