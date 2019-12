Fin de carrière devancée pour un joueur des «Hawks»?

Après avoir subi une deuxième commotion cérébrale en moins d’un an le 10 novembre dernier, l’attaquant des Blackhawks de Chicago Drake Caggiula craint que la prochaine blessure du genre mette un terme à sa carrière de hockeyeur.

La semaine dernière, le joueur de 25 ans croyait être prêt à revenir au jeu, mais des douleurs derrière de la tête l’ont convaincu qu’il n’était pas encore disposé à rechausser les patins lors d’un match.

«J’ai eu cette conversation avec ma copine, ma famille, mon agent et moi-même, a révélé Caggiula au quotidien "Chicago Tribune". En ce moment, je n’en suis pas là, je crois. C’est quelque chose que tu as toujours en tête parce que tu veux te protéger à court et à long terme, et aussi protéger ta famille.»

Il faut dire que Caggiula a joué avec le feu après avoir subi sa première commotion. Deux matchs après son retour, le 1er avril dernier, il engageait le combat avec le colosse Dustin Byfuglien, qui mesure 6 pi et 5 po et pèse 265 lbs, soit sept pouces et 90 lbs de plus que le joueur des Blackhawks.

«Tout allait bien après le combat, mais c’était un moment effrayant, surtout que je n’avais pas nécessairement envie de me battre, a mentionné l’Ontarien. J’ai un peu été précipité dans cette situation, mais c’est normal avec le style de jeu que je pratique.»

Même situation que son entraîneur

Le pilote de Chicago, Jeremy Colliton, est le plus jeune entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey (LNH), lui qui n’a que 34 ans. Il est un ancien des Islanders de New York, avec qui il a disputé 57 rencontres. Cependant, sa carrière a grandement été écourtée par les commotions cérébrales, ce qui l’a forcé à se réorienter.

«J’ai eu une commotion qui m’a fait rater presque toute une année. Je suis revenu au jeu et j’ai été frappé à nouveau. J’ai été à l’écart pour plusieurs mois et ça m’a ouvert les yeux. C’était le moment», a raconté Colliton, qui comprend bien ce que Caggiula peut ressentir puisqu’il a dû arrêter le hockey à 28 ans.

«Je me soucie beaucoup des gars, a-t-il ajouté. Je veux qu’ils aient l’opportunité de jouer le plus longtemps possible. Quand ils en auront terminé avec le hockey, je veux qu’ils soient en santé pour profiter du temps avec leur famille.»

Caggiula en est à une cinquième campagne dans la LNH et est un joueur de soutien apprécié pour sa fougue. En 197 parties sous le maillot des Oilers d’Edmonton et des «Hawks», il a récolté 65 points.