Hero World Challenge: Tiger Woods dans le top 5

Tiger Woods a connu la meilleure performance de la deuxième journée du Hero World Challenge, jeudi, à New Providence aux Bahamas, en remettant une carte de 66 (-6).

Ce pointage permet à l’Américain de 43 ans, qui est aussi l'organisateur du tournoi, d’occuper le cinquième rang, à égalité avec Justin Thomas et Rickie Fowler. Les trois hommes ont cumulé un pointage de 138 (-6) après deux rondes.

Tout comme Woods, Patrick Reed et Jon Rahm ont remis des cartes de 66. Pour Reed, il s’agissait d’une deuxième journée identique, en raison de sept oiselets et un boguey. Un pointage de 132 (-12), lui vaut le premier rang après deux rondes. De son côté, Rahm, le vainqueur de la dernière édition, pointe au troisième rang, à égalité avec Henrik Stenson, grâce à un pointage de 136 (-8). L’Espagnol a réalisé un aigle et quatre oiselets.

Gary Woodland mènera la chasse à Reed lors de la troisième journée, en vertu de son deuxième rang. L’Américain, qui partageait la tête après une ronde, a obtenu six oiselets et trois bogueys. Il accuse trois coups de retard sur le meneur.

Aucun Canadien ne participe au tournoi, qui rassemble chaque année les 18 meilleurs golfeurs au monde.