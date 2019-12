Kawhi Leonard à Toronto pour un match

Kawhi Leonard effectuera son grand retour au Scotiabank Arena de Toronto dans moins d’une semaine, alors que les Clippers de Los Angeles seront de passage dans la capitale ontarienne pour un affrontement avec les Raptors, le 11 décembre.

L’Américain a foulé le terrain de la formation torontoise pour la dernière fois lors du cinquième match de la finale de la NBA. Les Raptors avaient perdu ce match par un seul point avant d’enlever les honneurs de la série en Californie face aux Warriors de Golden State.

Fidèle à son habitude, Leonard n’a pas été très exubérant, jeudi, quant à son retour au Canada.

«Je vais principalement me concentrer sur le match et essayer de gagner, a raconté le principal intéressé, en entrevue avec The Athletic. Je vais seulement recevoir ma bague de champion lors de cette soirée. Nous allons y être pour une raison : jouer contre les Raptors et gagner le match.»

Leonard avait été échangé des Spurs de San Antonio à la troupe de Nick Nurse en juillet 2018, en retour de quelques éléments, dont DeMar DeRozan.

En une saison avec la formation torontoise, l’athlète aujourd’hui âgé de 28 ans a disputé 60 matchs, conservant une moyenne de 26,6 points, 7,3 rebonds et 3,3 passes décisives par match. En séries éliminatoires, Leonard avait joué les 24 rencontres de son équipe, tout en maintenant une moyenne de 30,5 points, 9,1 rebonds et 3,9 passes décisives par match.

Après la conquête du trophée Larry O’Brien, sa deuxième en carrière, celui qui est originaire de la Californie a décidé de retourner à la maison, en signant un contrat de trois ans d’une valeur de 103 millions $ avec les Clippers. Cette année, Leonard présente des statistiques similaires à ce qu’il faisait à Toronto, avec une moyenne de 25 points, 7,9 rebonds et 5,3 mentions d’aide par match.