Une centaine d’heures d’activités ludiques pour les «carnavaleux»

Le Carnaval de Québec revient pour une deuxième année avec son offre d’événements partenaires qui auront lieu pendant toute la durée des festivités.



Les familles pourront notamment s’émerveiller au Festilumières Carnvalesque, un parcours extérieur illuminé à l’Aquarium du Québec, se tremper les orteils à la baignade polaire de la Jacques-Cartier ou participer à un rallye familial au Château Saint-Louis.

Pour clore le Carnaval, du 14 au 16 février prochain, le Domaine de Maizerets ouvrira également ses portes pour diverses activités extérieures. Escalade sur tour 3D, glissade en tyrolienne, concours de bonshommes de neige et divers sports hivernaux seront à l’honneur.

Compétitions de quartier

Les «carnavaleux» les plus compétitifs ne seront pas en restes. Des tournois de nature diverse prendront place dans les secteurs de Limoilou, Montcalm, Saint-Sauveur, Saint-Jean-Baptiste, St-Roch et dans le Vieux-Québec.

Dans ces «Compés de quartier», les compétiteurs pourront, entre autres, faire montre de leurs talents lors de tournois de volleyball hivernal, de pétanque sur neige, de hockey bottine. Des combats de Sumo et des courses à obstacles en raquettes seront aussi organisés.

Pour les grands

Lorsque les enfants seront couchés, ce sera l’occasion pour les fêtards d’activer leur sens de la fête avec des soirées thématiques dans différents restaurants, hôtels et bars de la Vieille capitale.

Parmi les événements les plus attendus, soulignant le Carnaval New Country, au Ballroom, le Broue-Tours Limoilou, débutant à la Distillerie Stadaconé, et le Bal des Glaces, au Drague Cabaret-Club.

Notons également la reprise du Carnaval Latino au restaurant la Salsa et la grande variété d’artistes qui sera proposée à l’Anti Bar & Spectacles du 7 au 16 février prochain.

L’idée, c’est de s’éclater un peu partout à travers la ville et d’offrir un complément de programmation. C’est une vitrine rassembleuse pour propulser les bonnes idées des créateurs de chez nous», a laissé entendre la directrice générale du Carnaval de Québec, Mélanie Raymond, concernant les différents partenaires de cette année.

Un tiers de ces activités seront offertes gratuitement à tous. Les porteurs de l’Effigie, la breloque qui donne accès aux sites carnavalesques, auront, quant à eux, accès aux deux tiers de ces événements sans frais supplémentaires.