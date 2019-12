Le pouvoir infini des géants du Net

Jusqu’à ces jours derniers, on espérait que les pays de l’OCDE en viendraient rapidement à un accord sur l’imposition des géants du net, protégeant du coup leur commerce intérieur et leur culture.

Dans un bel élan d’enthousiasme, le gouvernement français a adopté, en juillet, une loi imposant ces géants à hauteur de 3 % de leurs revenus réalisés en France. Fort de ce précédent, le Parti libéral du Canada a inscrit une promesse semblable dans son programme électoral.

C’était sous-estimer le pouvoir de revanche des géants et la force de leur lobby à Washington. Lundi, Donald Trump a prévenu la France que si elle applique son impôt, il imposera sur certains produits français des tarifs punitifs de 2,4 milliards $ US. C’est beaucoup plus que ce que pourrait rapporter la taxe de 3 %.

Les 21 et 22 novembre, l’OCDE a invité à Paris tous ceux qui souhaitent appliquer de nouvelles règles fiscales aux géants et aux multinationales du numérique. Un dossier de 3000 pages a été remis aux centaines de participants. Tous se sont entendus sur la nécessité d’une fiscalité qui prenne en compte la numérisation de l’économie qui permet à Netflix, par exemple, de gagner des centaines de millions au Canada sans y avoir d’établissement, donc sans payer d’impôt.

On a aussi parlé de réallouer les profits « excédentaires » des géants aux pays où ils les réalisent, mais on a insisté pour que ces « pauvres » potentats du numérique ne se retrouvent pas en situation de double imposition---.

LE CHANTAGE DE TRUMP

La réunion s’est terminée sans qu’on s’entende sur une formule d’imposition. Y faisant écho, le président Donald Trump a déclaré quelques jours plus tard que si l’OCDE en arrivait à une solution qui lèse les géants du Net, les États-Unis se retireraient tout simplement de l’OCDE.

En termes clairs, aucun pays ne pourra imposer unilatéralement les géants du Net sans subir de coûteuses représailles des États-Unis et toute formule d’imposition imaginée par les pays de l’OCDE devra d’abord convenir à la Maison-Blanche, sûrement assiégée jour et nuit par une légion de lobbyistes des GAFA.

Dans un papier diffusé par La Presse+ du 30 novembre, Alain Saulnier, ex-directeur de l’information à Radio-Canada, écrit naïvement « que le ministre Carlos Leitao avait donné le ton en obligeant les géants du numérique à payer la TVQ ». Saulnier devrait savoir que cette taxe ne coûte pas un rond aux géants du net, puisque ce sont les consommateurs eux-mêmes qui la défraient. Les géants ne font que la percevoir. C’est une simple opération comptable.

SI J’ÉTAIS JUSTIN TRUDEAU

Jusqu’à maintenant, au Canada comme partout ailleurs, les géants du Net, dont la puissance semble infinie, empochent des milliards en payant très peu d’impôt, que ce soit aux États-Unis ou dans les pays à faible imposition qui leur servent de refuges.

Dans les circonstances, si j’étais Justin Trudeau, Emmanuel Macron ou Boris Johnson, moi aussi je me défoulerais en faisant en catimini des gorges chaudes sur Donald Trump. Je saurais bien, hélas ! qu’en fin de compte, c’est seulement à genoux et la main tendue que je finirais par obtenir quelques miettes.

Ce n’est pas sur ses miettes qu’il faut compter pour sauver notre identité et notre culture, mais sur nos propres moyens.