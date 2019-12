L’écho des frais

Une nouvelle taxe, ce n’est jamais populaire.

Même quand on la baptise « écofrais ».

Il fallait lire les réactions à ce qu’a révélé Le Journal hier, soit que le gouvernement songe à imposer des écofrais sur les petits appareils ménagers comme les grille-pain ou les séchoirs à cheveux.

Les lecteurs se déchaînaient hier contre cette possibilité :

« La seule chose qu’ils sont vraiment capables de faire, c’est concevoir de nouvelles taxes et engraisser la machine gouvernementale ! »

« C’est pour faire fermer la trappe aux écoanxieux de QS et du pape des écoterroristes Dominic Champagne. »

« Bientôt ils vont nous taxer l’air qu’on respire, le soleil qui brille, les câlins... »

Payer plus, c’est fâchant en effet. On a beau regarder de haut les soldes de type « vendredi fou », quand c’est moins cher, on adore.

Pour une bonne cause

Mais pour ma part, j’ai du mal à condamner les écofrais. Au contraire.

On paie plus en aval, certes, mais ça évite à la collectivité de payer beaucoup plus (et oserais-je dire : beaucoup « pire ») en amont.

Il n’y a maintenant plus vraiment d’écofrais visible sur les pneus. Mais qu’advenait-il de ceux-ci une fois usés jadis ? On les lançait dans la nature ou on en faisait des amoncellements monstres.

Or, souvenez-vous de Saint-Amable, 1990, lorsqu’un incendie s’est déclenché dans une de ces montagnes de vieux caoutchouc. Immonde ! Ce drame environnemental terrible dessilla les yeux des autorités.

Trois ans plus tard, on imposait ce type d’écofrais afin de stimuler « la récupération, le recyclage et la valorisation des pneus hors d’usage au Québec ». Ce fut un succès.

Aujourd’hui, il y a des écofrais sur les téléviseurs, les ordinateurs, les cellulaires, la peinture et les piles.

Depuis une visite dans un incinérateur à déchets dans les années 1990, je n’ai personnellement plus jamais lancé une pile dans la poubelle. C’est un geste irresponsable : le rejet dans l’atmosphère de substances hautement toxiques.

Ça ne coûte rien en apparence, mais c’est une autre façon de « taxer » l’air qu’on respire, le rendant mortifère.

Jeter n’importe quoi aux poubelles, ou encore pire, dans le décor, sur le coup, ne semble « rien » coûter.

Mais pensons-y : ça finira par nécessiter une décontamination, un enfouissement spécial ou des filtres sophistiqués dans les incinérateurs. Tout cela payé par nos taxes.

Le système des écofrais n’est pas parfait. Il faut, comme tout système, le surveiller. Mais il contribue à responsabiliser le consommateur, les détaillants, les fabricants.

Et peut même inciter ces derniers à produire des biens plus durables et réparables, comme le faisait remarquer hier la députée de Québec solidaire Ruba Ghazal. On lutte ainsi contre « l’obsolescence programmée ».

Le projet d’écofrais semble mettre le ministre de l’Environnement Benoit Charrette mal à l’aise.

Il devrait plutôt explorer cette avenue sérieusement, l’expliquer clairement, garantir que ces nouvelles « taxes » seront utilisées à bon escient. Et sans doute aussi décrire les conséquences et coûts cachés du tout à la poubelle actuel.