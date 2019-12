Les Raptors s’inclinent à domicile

Russell Westbrook a connu un fort match pour les Rockets de Houston, qui ont vaincu les Raptors de Toronto par la marque de 119 à 109, jeudi soir, au Scotiabank Arena.

Westbrook a inscrit un triple-double grâce à une récolte de 19 points, 13 rebonds et 11 mentions d’aide. Accompagné de Ben McLemore et de James Harden, qui ont tous deux obtenu plus de 20 points, Westbrook a fait subir aux Raptors une deuxième défaite consécutive pour une première fois cette saison.

Le match a été serré lors des quatre quarts, mais c’est le premier qui aura finalement été décisif. Les visiteurs y ont pris six points d’avance qui ont tenu toute la rencontre. Pascal Siakam est encore une fois celui qui s’est le plus illustré du côté de Toronto, terminant la rencontre avec 24 points.

Le Québécois Chris Boucher n’a été utilisé que pendant 3 min 15 s, ne réussissant aucun panier.