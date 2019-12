[PHOTOS] Découvrez le concept éclaté du nouveau resto Madame Chose aux Galeries de la capitale

On avait promis un concept éclaté, la promesse a été tenue. Avec son nouveau restaurant Madame Chose, qui ouvrira officiellement ses portes vendredi aux Galeries de la Capitale, le groupe Restos Plaisirs livre la marchandise.

Juste le montant des investissements en dit long sur le concept de ce restaurant. Réalisé au coût de 4 M$, aucun détail n’a été épargné dans ce projet pour faire vivre une expérience hors de l’ordinaire aux clients.

«C’est un restaurant qui offre une expérience immersive où l’on mélange la scénographie, la technologie et l’excellence opérationnelle de Restos Plaisirs. Pour nous, c’est un projet unique», a fait part Pierre Moreau, président-directeur général du groupe.

«On avait des grosses ambitions et l’industrie de la construction vit les mêmes enjeux que nous dans la restauration avec la pénurie de main-d’œuvre. Il y a eu un 10% à 15% de dépassement de coûts», a confirmé M. Moreau.

Le restaurant de 170 convives reflète l’intérieur de la résidence de Madame Chose qui est une femme pleine de mystère, en recréant différentes ambiances qui varient selon le moment de la journée

Le concepteur, Olivier Dufour, qui a été appelé à collaborer au projet, s’est surpassé. La créativité des Québécois a d’ailleurs été très remarquée par les représentants d’Oxford qui étaient présents mercredi soir à l’occasion d’une préouverture.

Les odeurs, les sons, les décors, tout a été pensé dans les moindres détails. Une soixantaine de haut-parleurs ont été dissimulés dans le restaurant pour créer différentes ambiances. À ce qu’on dit, il se pourrait même que l’on entende parfois Madame Chose chanté dans son bain.

Le chef a développé une cuisine à saveur internationale, tout en faisant une place de choix à la cuisine végétarienne et végétalienne.

«On entend beaucoup parler de l’importance de créer des expériences. Beaucoup de gens en parlent, mais peu réussissent à bien le faire. Je pense que Resto Plaisirs a vraiment bien réussi. C’est au-delà de nos attentes. Vraiment, on ne pouvait pas espérer mieux en tant que concept pour intégrer notre marché», s’est réjoui Stéphan Landry, directeur du centre commercial.

«Les gens d’Oxford sont hyper contents et surpris. Les réactions sont unanimes. C’est assez spectaculaire. Ça continue de prouver qu’à Québec, on fait les choses différemment et avec beaucoup plus de créativité que n’importe où ailleurs. C’est notre marque de commerce à Québec, la créativité», a ajouté M. Landry.

Ouvert depuis un mois, les Galeries gourmandes connaissent un succès d’achalandage, selon lui. Dès la première fin de semaine, l’achalandage a cru de 24% dans le centre commercial. Le bar L’Orée, qui est situé sous la coupole, a ouvert ses portes plus tôt cette semaine.