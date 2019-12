Pour l’octroi de bourses d’études

Plus de 300 personnes ont assisté, le 30 novembre dernier, au concert Jazz et Gospel, à l’auditorium du Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF). L’activité a permis à la Fondation du CNDF de recueillir près de 10 000 $ qui se traduiront par l’octroi de bourses d’études aux étudiants qui nécessitent une aide financière. Au total, 50 choristes étaient sur scène, sous la direction de Michelle Fountaine, professeure de chant au CNDF. La chorale était composée d’étudiants de l’École de musique du CNDF, d’anciens étudiants et de membres de la communauté.

Moi mes souliers...

Photo courtoisie

Pas moins de 500 paires d’espadrilles ont été remises récemment, en collaboration avec la Fondation Bon départ et Skechers, aux élèves de la région de Québec par L’Équipeur, dans le but de promouvoir l’activité physique et l’importance d’une bonne chaussure pour la santé physique des jeunes et pour de saines habitudes de vie. Les élèves de la maternelle à la 2e année de l’école Saint-Albert-le-Grand (photo du haut) et l’école primaire Notre-Dame-de-Foy (photo du bas) ont reçu les chaussures. Sur la photo du haut, à l’avant, de gauche à droite : Rudy, Alessandra, Shana-­Rose, Kishole et Jérémy­­­. À l’arrière : Jessy Gagné, directeur du magasin L’Équipeur (Lévis), Amélie Blouin-Dussault, enseignante de la classe, et Claudine Migneault, directrice du magasin L’Équipeur (boulevard Wilfrid-­Hamel). Sur la photo du bas, à l’avant : Fassouma, Sebastian et Charlotte. À l’arrière : Chantal Fortin, aide à la direction de l’école, André Giroux, de l’Équipeur, Karen Madden, de Bon départ, et Valérie Chouinard Audette, de Skechers.

De l’ombre à la lumière

Photo courtoisie

La 15e soirée-bénéfice « De l’ombre à la lumière » de la YWCA Québec, sous la présidence d’honneur d’Annie Fortin, présidente et chef de la direction du Groupe Structura, s’est déroulée le 20 novembre dernier au Complexe Capitale Hélicoptère. Elle a réuni 640 personnes, dont l’honorable Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, et Isabelle Charest, ministre responsable de la Condition féminine, ministre déléguée à l’Éducation. Toutes ces personnes, désireuses de lutter contre l’itinérance des femmes, ont permis de recueillir la somme de 206 000 $ au profit des services d’hébergement et d’accompagnement pour femmes en difficulté de la YWCA Québec, dont 25 000 $ provenant d’un don de Geneviève Marcon, présidente de GM Développement, qui a profité de l’occasion pour lancer un défi à la communauté d’affaires de Québec en imitant son geste pour la soirée de novembre 2020. Sur la photo, de gauche à droite : Annie Fortin, présidente d’honneur ; Sophie Paquet, Financière Banque Nationale ; Marie-France Patoine, Hydro-Québec ; Katia De Pokomandy-Morin, YWCA Québec ; Geneviève Marcon, GM Développement et Sophie Gingras, YWCA Québec.

4 générations d’hommes

Photo courtoisie

Bravo à la famille Robitaille, de L’Ancienne-Lorette, qui compte depuis peu une 4e génération de garçons, avec l’arrivée du petit Jack. Sur la photo, il est entouré de son père Patrick, de son grand-père Michel et de l’arrière-grand-père Louis. Bienvenue Jack Robitaille.

Anniversaires

Photo courtoisie

Julie Boulet (photo) ex-députée de Laviolette à l’Assemblée nationale du Québec, 60 ans... Michel Taché, assureur et excellent golfeur du club Royal Québec. Son âge ? 9 au-dessus de la normale... Alain Gagné, ex-capitaine banquets au Fairmont le Château Frontenac... Jessica Paré, actrice et chanteuse canadienne connue pour le rôle principal de Megan Draper dans la série Mad Men, 39 ans... Serge Chapleau, caricaturiste, concepteur et producteur, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 décembre 2018. Dynamite Kid (photo), 60 ans, ancien lutteur britannique qui s’est surtout fait connaître aux côtés de son cousin durant sa carrière dans la WWE (The British Bulldogs)... 2017. Johnny Hallyday, 74 ans, chanteur, compositeur et acteur­­­ français... 2016. Me Stéphane Beaudoin, 48 ans, avocat criminaliste de Québec... 2014. Fabiola, 86 ans, la reine des Belges (1960-1993)... 2013. Nelson Mandela, 95 ans, figure historique de la lutte antiapartheid.