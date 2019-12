Quand on aime, on ne compte pas (ou on compte mal)! C’est du moins le constat de Nadia, Mathieu et Patrick qui reviennent sur la 18e édition de Montréal Passion Vin. On passe en revue les domaines invités, les vins dégustés, les moments forts du week-end, la cause, ceux qui en profitent réellement et le montant amassé.

Vous pouvez écouter le dernier épisode du balado des Méchants raisins ci-dessus

Suggestions de la semaine

Nadia

Heimann, Kadarka 2017, Szekszárd, Hongrie 22,85 $ - Code SAQ: 14057219 – 12,5 % - 1,5 g/L

Kir-Yianni, Assyrtiko 2018, Florina, Vin de Haute Altitude, Grèce 17,95 $ - Code SAQ: 13990592 – 13,5 % - n.d. g/L

Patrick

Cormons, Chardonnay 2017, Collio Goriziano, Italie 20,00 $ - Code SAQ 13996839 – 13,5 % - 1,5 g/l

Tiago Teles, Gilda 2017, Bairrada, Portugal 25,50 $ - Code SAQ 13629001 – 12,5 % - 1,2 g/l

Mathieu

Birichino, Besson Vineyard Central Coast Vigne Centenaire 2017 26,70$ - 13,5% - 1,5 g/l

La Java des Grandes Espérances, Touraine 2018 16,70 $ - 13 % - 1,9 g/l

Invité: Michel Dunberry

Chirurgien, pilote amateur et amateur de vin de longue date, qui s’est monté une cave appréciable au fil des ans, en plus de tisser des amitiés avec nombre de vignerons.

Vin en dégustation

Jean-Paul Daumen, Méditerranée 2017 16,70 $ - Code SAQ: 12244547 – 14 % - 1.5 g/L – BIO

Vin à l’aveugle

Cantina Girlan, 448 s.l.m. 2018, Vigneti delle Dolomiti 19,95 $ - Code SAQ : 14039395 – 13 % - 2,7 g/L