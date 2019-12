Réveil tardif

« On cherche des histoires positives », avait lancé Claude Julien au moment d’expliquer le rappel de Cayden Primeau. Même si ses comparaisons avec les situations de Patrick Roy et de Carter Hart étaient quelque peu exagérées, l’entraîneur du Canadien peut dire mission accomplie.

Visiblement nerveux en début de rencontre, le gardien de 20 ans s’est bien ressaisi. Ses 32 arrêts ont permis au Tricolore de demeurer dans le match jusqu’au dernier instant. Toutefois, le Canadien a dû s’avouer vaincu, au compte de 3 à 2, hier soir, devant l’Avalanche du Colorado.

« Il a été solide. Un premier match au Centre Bell, ce n’est pas toujours facile. Ça regarde bien pour l’avenir. C’est un très bon jeune gardien », a louangé Phillip Danault, une fois de retour au vestiaire.

Le problème, c’est que les coéquipiers de la recrue ont mis près de 40 minutes à se mettre en marche. L’Avalanche, qui avait joué la veille à Toronto, n’en demandait pas tant.

Trop peu, trop tard

Menés par leurs jeunes jambes et motivés par le retour au jeu de leur capitaine, Gabriel Landeskog, les visiteurs se sont forgé une avance de 3 à 0 avant que le Canadien ne mette Pavel Francouz à l’épreuve avec un peu plus d’insistance.

« Le but en supériorité numérique nous a donné de l’énergie, a souligné Nick Cousins, auteur de ce filet. Mais on aurait dû amorcer le match avec la même conviction. »

Cousins a raison. Au cours des 10 dernières minutes, le Canadien a cogné à la porte à plusieurs occasions, sans succès.

♦ Blessé dès le début du match, Jesperi Kotkaniemi n’a pas accompagné l’équipe à New York en vue du match de ce soir contre les Rangers.

Ce qu’on a remarqué...

Kotkaniemi mal en point

Sévèrement mis en échec par Nikita Zadorov, Jesperi Kotkaniemi a quitté le match, mal en point, après seulement 90 secondes de jeu. La tête et le cou du Finlandais ont encaissé le choc. Plusieurs ont accusé le défenseur de l’Avalanche d’avoir servi une jambette au patineur de 19 ans, un geste passible d’une suspension. Toutefois, ça ne semble pas être le cas. Le fait que Kotkaniemi n’ait eu aucune emprise sur la glace lorsque le haut de son corps a été projeté vers l’arrière a amplifié sa chute. Reste à voir si l’interprétation sera la même du côté de la LNH.

Un peu timide

On comprend pourquoi l’Avalanche est l’une des équipes qui accordent le moins de buts. L’accès au filet est limité. Au cours des deux premières périodes, le Canadien a mis Pavel Francouz à l’épreuve à 23 reprises. À peine une demi-douzaine des tirs, incluant les retours de lancer, ont été décochés depuis l’enclave. Les Montréalais se sont faits plus insistants en troisième période, ce qui leur a permis de faire jouer leurs adversaires sur les talons.

Un bel avenir

L’avenir est prometteur au Colorado. En plus d’être mené par Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen, deux attaquants âgés de 24 ans et moins, l’Avalanche mise sur deux quarts-arrières de 20 et 21 ans. Hier soir, Cale Makar (21 min 23 s) et Samuel Girard (21 min 5 s) ont été les deux arrières les plus utilisés par Jared Bednar.