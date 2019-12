Trudeau passera le test du discours du Trône malgré les critiques

Les partis d’opposition critiquent tous le discours du Trône pour les éléments qui y sont exclus, mais comme le Bloc québécois a déjà indiqué qu’il l’appuiera, le gouvernement Trudeau réussira à se maintenir au pouvoir.

• À lire aussi: Discours du Trône: le gouvernement Trudeau mise sur la lutte aux changements climatiques

Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, a fait savoir jeudi que sa députation de 32 élus votera pour l’allocution, qui établissait les grandes priorités du gouvernement libéral minoritaire.

Il a tout de même adressé plusieurs reproches aux libéraux. Il déplore que leur discours insiste sur les «régions canadiennes » en évitant de nommer toute province et territoire.

«En parlant toujours de régions canadiennes, c’est comme si ça désincarnait le fait que ces endroits-là ont des parlements et des juridictions », a-t-il commenté en plaidant qu’il y voyait là une porte ouverte à de l’ingérence du fédéral dans les champs de compétences provinciales.

M. Blanchet s’est tout de même réjoui que le gouvernement Trudeau ait mentionné, tel que le demandait le Bloc, son intention de verser des compensations aux producteurs assujettis au système de gestion de l’offre. Il a aussi salué la bonification promise pour les prestations aux aînés.

Le chef bloquiste croit toutefois qu’il est ironique que le gouvernement libéral réélu n’ait fait aucune mention, nommément, du pétrole.

L’allocution souligne l’importance de développer des marchés d’exportation pour les «ressources naturelles du Canada», dans une tentative de tendre la main aux provinces de l’Ouest.

Pour Yves-François Blanchet, ce passage pouvait aussi bien parler d’exportation de l’hydroélectricité que du pétrole des sables bitumineux.

De son côté, le chef conservateur, Andrew Scheer, estime que «rien » ne montre que le gouvernement minoritaire libéral a saisi l’importance de s’attaquer à la question de l’unité nationale, faisant référence à la grogne en Alberta et en Saskatchewan.

« Il n’a pas reconnu que ce sont ses pièces législatives [à connotation environnementale], C-69 et C-48 , qui ont causé le problème », a-t-il pesté, promettant de proposer un amendement au discours du Trône dès vendredi.

M. Scheer, qui s’est dit «très déçu », n’a toutefois pas fourni plus de détails sur la modification qu’il cherchera à obtenir. Il n’a pas non plus indiqué s’il allait s’opposer au discours du Trône si l’amendement était écarté.

«Nous allons le proposer et nous verrons ce qui se passera avec celui-ci», s’est-il contenté de dire.

Le chef conservateur reproche aux libéraux, qui ont été rayés de la carte électorale en Alberta et en Saskatchewan, d’à peine mentionner les préoccupations de l’Ouest canadien.