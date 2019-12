Un ex-enseignant arrêté à nouveau pour infractions à caractère sexuel

Grégoire Bernier, un ex-enseignant de la Côte-Nord, a été arrêté par le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ), le 4 décembre, pour infractions à caractère sexuel.

Le suspect a comparu, hier, au Palais de justice de Sept-Îles pour trois chefs d’accusation en lien avec des gestes qui auraient été posés sur un garçon de moins de 14 ans. Il est donc accusé d’agression sexuelle, de contact sexuel et d’attouchement sexuel par une personne en situation d’autorité.

Les événements seraient survenus à l’école primaire Domique-Savio, dans le secteur de Pentecôte à Port-Cartier, dans entre 1990 et 1992, alors que l’homme de 75 ans était enseignant.

Il a été remis en liberté sous condition, entre autres, de ne pas entrer en contact avec des mineurs, par internet ou dans des endroits publics. Il devra revenir en cour le 27 janvier prochain pour la suite des procédures.

Récidiviste

Bernier était déjà connu du milieu pénal. En 2000 et en 2005, il a été reconnu coupable de grossière indécence et d’attentat à la pudeur. Il s’agissait encore d’événements commis sur de jeunes garçons, mais cette fois-ci, en 1974 et en 1997.

Il a quitté ses fonctions d’enseignant dès sa première arrestation.

Toute personne qui aurait de l’information à son sujet ou concernant les gestes qu’il a posés est priée de contacter la SQ, de façon confidentielle.

Plus de détails à venir...

– Avec la collaboration de l’Agence QMI.