107 000$ pour le Centre Durocher

Plus de 300 personnes du milieu des affaires ont pris part au 45e cocktail-bénéfice du Centre Durocher. L’événement se déroulait sous la présidence d’honneur de monsieur Kevin Hamel, directeur régional d’IG Gestion de patrimoine. L’argent recueilli permettra au Centre de poursuivre sa mission, soit d’améliorer les conditions de vie des jeunes de la basse-ville de Québec et de leur donner la chance développer tout leur potentiel en leur faisant vivre des activités stimulantes sur les plans physique et intellectuel. Information: centredurocher.org