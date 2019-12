GODIN, Fernande Caron



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée sereinement madame Fernande Caron, épouse de monsieur Doris Godin, fille de feu monsieur Cyrille Caron et de feu madame Rose-Délima Morin. Elle demeurait à Lévis. De par sa formation académique en français, en sciences et dans les arts ménagers, madame Caron oeuvra dans le monde de l'éducation où elle se distingua pendant trente-sept années. Parallèlement à sa carrière d'enseignante, elle se révéla une artiste-peintre accomplie, dont les œuvres reflétèrent un singulier talent d'aquarelliste. Elle a été confiée auSincères remerciements de la part de son époux Doris Godin à tout le personnel de la Résidence Déziel, à tous les intervenants du Foyer Saint-Joseph et du CHLSD de Lévis pour leur bienveillance et la qualité des soins dont son épouse fut comblée. Des funérailles privées auront lieu à une date ultérieure.