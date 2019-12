AXEL, au Centre Vidéotron

Du 12 au 15 décembre, le Cirque du Soleil installe ses pénates au Centre Vidéotron pour y déployer sa toute nouvelle production sur glace, AXEL. Un spectacle électrisant qui fusionne les prouesses sur patins et les acrobaties dans une ambiance musicale et visuelle hors du commun, entre autres avec des projections colorées et dynamiques sur la glace.

Marie-Christine a provoqué une rencontre entre Félix Bibeau et Nicolas Savoie, qui jouent pour les Remparts de Québec, et Alexis Bernatchez, artiste spécialiste du diabolo sur patins, de l’École de cirque de Québec, qui participe au spectacle. Les deux hockeyeurs ont pu s’initier au diabolo avec un pro. Pour sa part, l’artiste a eu l’occasion de manier la rondelle. Il a notamment parlé de l’univers d’Axel, qui se trouve au carrefour du rêve et de la passion pour le dessin. Apprenez-en plus sur les points en commun qu’ont la pratique du diabolo et le hockey en voyant son reportage demain. Billets: www.lecentrevideotron.ca.