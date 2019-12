TRÉPANIER, Françoise Leclerc



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 4 décembre 2019, à l'âge de 92 ans et 4 mois, est décédée madame Françoise Leclerc, épouse de feu monsieur Alexandre Trépanier. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 10 h 45,Madame Leclerc laisse dans le deuil son fils Normand (Dorothy Hardy), feu Harold. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Hervé (feu Gisèle Labbée), feu Claire, feu Marie-Paule (feu Magella Doré), feu Jacqueline (feu Patrick Campagna), Thérèse, feu Rachel (feu Emile Fradette), Camil (Louise Moisan); feu Cécile Trépanier (feu Honorius Pelletier), feu Egide (Adrienne Gauthier), feu Jeanne-D'Arc (feu Paul-Emile Delage), Augustine (Jean-Paul Lamothe), feu Pauline, feu Clothilde (feu René Lamothe), feu Jean-Paul (feu Bérangère Lapointe), feu Ferdinand (feu Adrienne Anctil), feu Etienne (feu Jeannette Hamel). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona et de l'Hôpital Général de Québec, section 350, pour les bons soins prodigués.