De nouvelles constructions seront permises autour du lac Saint-Augustin

Les élus de Saint-Augustin s’apprêtent à assouplir les règles de zonage et de lotissement autour du lac Saint-Augustin pour autoriser de nouvelles constructions. Ils assurent que le plan d’eau, déjà mal en point, n’en souffrira pas trop.

Le conseil municipal se réunira en séance extraordinaire, vendredi après-midi, pour adopter une série de règlements qui pourraient entrer en vigueur le 1er janvier, à moins qu’un processus référendaire soit déclenché. Cela apparaît toutefois peu probable. Bien peu de citoyens ont exprimé leur opposition lors des récentes consultations publiques.

Les modifications réglementaires toucheront uniquement le secteur nord du lac. La Ville prévoit notamment réduire la superficie minimale exigée pour les lots constructibles. Actuellement, il faut un minimum de 4 000 mètres carrés (43 055 pieds carrés) pour avoir le droit de construire une maison ou un chalet.

Cette norme sévère, implantée en 2011 lors de de l’adoption d’un PPU (Programme particulier d’urbanisme) pour protéger le lac, sera reléguée aux oubliettes. Il sera dorénavant permis de construire sur un lot trois fois plus petit de 1 250 mètres carrés (13 455 pieds carrés). Plusieurs propriétaires de terrains attendaient cela avec impatience et ont fait pression sur les élus depuis huit ans.

Juneau ne s’en mêle pas

Le maire Sylvain Juneau, qui réside dans la zone concernée, n’a pas participé aux discussions à huis clos ni à l’élaboration des nouveaux règlements. Raynald Brulotte, le conseiller du district Du Lac, lui, affirme que des normes «très strictes» viendront encadrer les nouvelles constructions. Elles ont été rédigées en collaboration avec le Conseil de bassin du lac et permettront d’atténuer les effets d’une «légère densification».

Dans le pire des scénarios, 33 nouvelles maisons pousseront dans le bassin versant du lac, expose-t-il, et une poignée d’entre elles seront véritablement sur le bord du lac. «Si tout le monde décide de diviser son lot et de construire, on passerait de 183 à 216 constructions. On pense que c’est raisonnable et ça ne ferait pas de tort, compte tenu que la Ville a investi 11,7 M$ en 2012 pour passer les réseaux d’égout et d’aqueduc», rappelle M. Brulotte.

Captation des eaux pluviales

Le Conseil de bassin du lac a participé aux discussions avec la Ville afin de «limiter les dégâts», sachant qu’il ne pourrait empêcher ad vitam aeternam de nouvelles constructions. «Depuis trente ans, on a déjà dépassé ce que le lac peut prendre en terme de développement et tout nouveau développement n’améliorera pas la situation. Par contre, si ça ne l’améliore pas, on peut au moins regarder pour ne pas l’empirer», confie le président de l’organisme, Louis Désilets.

Il a insisté auprès des élus pour envoyer un «message clair» aux propriétaires de futures constructions qui auront l’obligation de capter les eaux pluviales pour empêcher le ruissellement de polluants vers le lac. «On ne peut plus développer aujourd’hui comme on développait il y a 5, 10 ou 20 ans.»