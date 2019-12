Des bulles qui sauront vous plaire

Au moment d’écrire ces lignes, on trouvait au répertoire « Champagne et Mousseux » de la SAQ pas moins de 700 références ! L’an dernier, on en était à 500 ; l’année d’avant, à près de 400. On estime que les importations de vins mousseux ont pratiquement doublé depuis 2009. Du jamais vu !

Cela dit, cette montée en popularité des effervescents n’a rien d’étonnant : la tendance est aux vins digestes et les bulles – surtout les bonnes – présentent un indice de « buvabilité » quasi inégalable. Fidèles à la tradition, les Méchants Raisins vous servent leur palmarès des meilleurs champagnes et mousseux, juste à temps pour les célébrations des prochaines semaines. Une sélection éclectique, pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de très joyeuses fêtes et beaucoup de POP !