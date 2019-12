Des jouets provenant du Saguenay pour égayer le Noël des enfants de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Des enfants sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac auront droit à un Noël magique grâce à la générosité de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La Caserne de jouets de Saguenay, un organisme qui récolte des jouets usagés pour les redonner en cadeaux à des enfants dans le besoin, se prépare à leur livrer un camion rempli de jouets.

C'est en voyant un reportage de TVA Nouvelles portant sur une initiative lancée par des citoyens de la municipalité des Laurentides, durement affectée par les inondations du printemps dernier, que le cofondateur de l'organisme, Mario Gagnon, a choisi de contribuer au soutien des sinistrés avec son équipe.

«Le lendemain de la diffusion, j'ai contacté la responsable de l'Opération magie de Noël, a expliqué M. Gagnon. Quand je lui ai dit qu'on pouvait donner des jouets, elle a dit oui tout de suite.»

«Quand quelqu'un qui a un atelier digne de celui du père Noël nous appelle, on ne peut pas dire non, a lancé la responsable, Elizabeth Leroux. On peut penser que les salles de jeux des enfants sont souvent au sous-sol, tout comme les décorations de Noël et il y a des gens qui ont vraiment tout perdu. Je pense que ça va être vraiment un beau cadeau et les gens l'apprécient beaucoup.»

Chaque enfant recevra un jouet neuf, trois jouets usagers et un livre.

Près de 200 familles se sont inscrites en moins de 24 heures.

«Nos étagères sont déjà pleines pour l'an prochain, a indiqué Mario Gagnon. Encore ce matin, une dizaine de personnes sont venues nous porter des jouets. On peut en faire profiter à d'autres enfants, qu'ils soient du Saguenay ou d'ailleurs, ce sont des enfants et on doit les aider. On ne met pas de limites. Peu importe le nombre, on sera capable de répondre à la demande.»

Mario Gagnon assumera son rôle de père Noël jusqu'au bout en se rendant lui-même à Sainte-Marthe-sur-le-Lac le 13 décembre pour effectuer la livraison des cadeaux.

Il sera accompagné de la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.

La Caserne de jouets de Saguenay avait aussi offert des cadeaux à plus de 500 enfants de Lac-Mégantic à la suite de la tragédie ferroviaire de juillet 2013.