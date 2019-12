Devils du New Jersey: P.K. Subban croit toujours que son équipe peut renverser la vapeur

Malgré le fait que les Devils du New Jersey sont dans les bas-fonds du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), le défenseur P.K. Subban croit toujours que son équipe peut renverser la vapeur.

«Nous devons nous concentrer sur ce qu’il y a en avant de nous. Je crois que personne ne peut dire quel type de saison nous allons connaître. Il reste encore beaucoup de hockey à jouer», a indiqué l’athlète de 30 ans au site internet de la LNH jeudi.

Avant leur affrontement contre les Blackhawks de Chicago de vendredi soir, les Devils avaient une fiche de 9-14-4, ce qui les plaçait à l’avant-dernier rang du classement général du circuit Bettman.

«Est-ce que nous aimerions être dans une meilleure situation? Absolument. Nous ne sommes pas la seule équipe dans cette position, mais tu regardes le classement et si nous gagnons plusieurs matchs, nous sommes de retour», a exprimé l’ancien du Canadien de Montréal.

Un début de saison moribond

Selon Subban, les insuccès de sa formation s’expliquent par un problème entre les deux oreilles des joueurs qui la composent.

«Nous devons nous assurer que nous exécutons ce que nous sommes en mesure de contrôler. Si on regarde notre campagne jusqu’à maintenant, nous avons perdu beaucoup de matchs en raison d’erreurs mentales».

Sur le plan personnel, le numéro 76 connaît ses pires moments depuis le début de sa carrière dans la LNH. Il a amassé seulement deux buts et trois mentions d’aide pour cinq points en 27 parties. Il a également maintenu un horrible différentiel de -12.

Place à Alain Nasreddine

Afin de redresser leur saison, la direction des Devils a décidé de montrer la porte à l’entraîneur-chef John Hynes et de donner l’intérim au Québécois Alain Nasreddine.

«Ça fait seulement 48 heures et être un entraîneur-chef dans la LNH n’est pas un travail facile, a dit Subban à propos de son nouveau pilote. Je crois qu’avec l’expérience qu’il a et sa compréhension du jeu, il sera intéressant de voir la façon dont il tentera de rendre cette formation meilleure et comment il fera en sorte que nous soyons de meilleurs joueurs.»

Le défenseur droitier ne veut toutefois pas mettre toute la pression sur Nasreddine.

«Au final, les entraîneurs ont des responsabilités, mais les joueurs en ont également.»