[EN IMAGES] 30M$ pour le nouvel édifice du YMCA

Le nouveau bâtiment du YMCA, qui logera les fonctionnaires de l’arrondissement de La Cité–Limoilou, coûtera finalement 29,5 millions $.

Lors de la dernière annonce, en juin 2017, la Ville de Québec avait avancé un montant de 17,9 millions $. Mais à l’époque, on parlait seulement des coûts du centre communautaire du YMCA. Depuis, on a ajouté à ce montant un demi-million de dollars d'équipements, 1,47 million $ pour un lien piétonnier entre le stationnement et l’édifice, 2 millions $ d’imprévus en raison surtout de la complexité des sols et finalement 7,15 millions $ pour les deux étages supérieurs qui accueilleront les bureaux de la Ville.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«Il y a eu quelques ajouts en cours de route, mais on est contents de le faire», a soutenu le maire de Québec, Régis Labeaume. «On le fait pour des décennies.»

Vendredi, en présence de la ministre des Affaires municipale, Andrée Laforest, le maire a visité le chantier de l’édifice de la rue du Pont, sur le site de l’ancien cinéma Charest. Il accueillera ses premiers clients en juin 2020.

Le bâtiment vise à répondre aux besoins de tous les types de clientèles du secteur de Saint-Roch, tant les plus démunis que les mieux nantis. Pour le maire, c’est important que les jeunes aient accès à un lieu communautaire neuf. «Le beau, ça donne le goût de venir. Et si tu viens, tu peux donner une chance à ta vie de changer un peu», a exprimé M. Labeaume.

Le futur YWCA comporte une piscine qui compte cinq corridors, un gymnase, une salle d’entraînement, une piste de course intérieure, des salles multifonctionnelles, des studios de cours, une zone jeunesse et des locaux pour une école de langues, entre autres.

La Ville confiera au YMCA la gestion de l’équipement et la coordination des activités. Elle fournira pour ce faire 750 000 $ par an à l’organisme, selon une entente signée de 25 ans.

