Environ 3750 skieurs, marcheurs et coureurs attendus pour le 24h Tremblant

MONT-TREMBLANT | Environ 3750 skieurs, marcheurs et coureurs sont attendus cette fin de semaine pour la 19e édition du 24h Tremblant.

Comme chaque année, l’évènement bénéficiera aux enfants malades et défavorisés.

À partir de samedi midi, les participants, regroupés en 423 équipes de six à 12 participants devront se relayer jour et nuit pendant 24 heures en ski, à la marche ou à la course dans le but d’amasser un montant de 4,125 millions $.

L’argent récolté sera ensuite remis à trois fondations pour la cause des enfants.

Tout au long de la fin de semaine, de nombreuses activités seront proposées pour toute la famille avec notamment des concerts extérieurs.

Cette année, les ambassadeurs sont Benoit Gagnon, Frédéric Plante, Lianne Laing, Alexandre Bilodeau, Philippe Fehmiu, Dominic Arpin, Anne-Marie Withenshaw, Erik Guay et Alexandre Despatie.

En 2018, 4 millions $ ont été amassés.