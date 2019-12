Hausse de la vaccination contre la grippe dans le Bas-Saint-Laurent

Le nombre de rendez-vous prévu pour la vaccination contre la grippe saisonnière a explosé cette année dans le Bas-Saint-Laurent. La campagne massive se poursuit jusqu'à la semaine prochaine.

Jusqu’à maintenant, plus de 21 000 rendez-vous pour la vaccination ont été planifiés dans la région. C’est 2500 de plus que l’an dernier.

Les autorités de la santé indiquent que la population est davantage sensibilisée aux complications possibles du virus.

«Je crois que les gens sont sensibilisés au risque d’abord d’attraper la grippe parce que la grippe ce n’est pas que le rhume que l’on attrape. C’est vraiment un virus qui peut frapper très dur, particulièrement quand on est vulnérable. De ce côté-là, je crois que les gens sont sensibilisés. On sait, la meilleure façon de se protéger année après année, c’est le vaccin», explique Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Les citoyens rencontrés par TVA Nouvelles dans une clinique ont décidé de recevoir le vaccin en raison de la demande plus importante cette année.

Une clinique massive de vaccination a été tenue vendredi et encore samedi à l’église St-Pie X à Rimouski. La campagne se poursuivra jusqu’à la semaine prochaine.

La population pourra se faire vacciner tout au long de l’hiver en prenant rendez-vous dans les CLSC.

Pas de pénurie de vaccin

Le réseau de la santé du Bas-Saint-Laurent ne devrait pas manquer de vaccin en raison de la demande plus importante cette année.

«Il n’y a pas de pénurie de vaccin. Ça va bien. C’est vrai qu’au début de la campagne, on n’était pas très certains. Maintenant, les fournisseurs ont réussi à répondre à la demande et, nous, on a bien fait notre tâche de planification», ajoute Dr Leduc.