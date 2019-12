Keith Kinkaid ne fait pas une bonne première impression

À son premier départ avec le Rocket de Laval, le gardien de but Keith Kinkaid a accordé quatre buts sur seulement 11 tirs lors de la première période du match contre le Crunch de Syracuse, vendredi. La troupe de Joël Bouchard s’est finalement inclinée au compte de 5 à 2.

Malgré ses difficultés, Kinkaid était toujours devant le filet en début de deuxième période. Il faut dire que le Rocket dispute vendredi le premier de deux matchs en deux soirs.

Le club-école du Lightning a rapidement souhaité la bienvenue au gardien américain, qui a été rétrogradé par le Canadien de Montréal mardi, en marquant dès la 19e seconde de jeu. Gemel Smith est celui qui a ouvert la marque, suivi plus tard par Cameron Gaunce, Boris Katchouk et Cory Conacher (deux fois).

Kinkaid s’est ressaisi lors du deuxième engagement et les patineurs du Rocket ont amorcé une remontée. Xavier Ouellet et Lukas Vejdemo ont répliqué au Crunch alors que Riley Barber et Jake Evans récoltaient deux mentions d’aide chacun.

L’attaquant Michael Pezzetta a été chassé de la rencontre en troisième période pour avoir donné un coup de coude au joueur du Crunch Daniel Walcott.

Kinkaid a conclu le match avec 19 tirs bloqués sur les 24 qui ont été dirigés vers son filet. Charlie Lindgren pourrait être le gardien partant dès samedi à Springfield, alors que le Rocket rendra visite aux Thunderbirds.