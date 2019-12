Le cauchemar de Jonathan Roberge

Hier, dans les couloirs de QUB Radio, j’ai croisé l’humoriste Jonathan Roberge qui était dans une tournée d’entrevues. Spontanément, mes collègues et moi, même si on ne le connaissait pas personnellement, on l’a serré dans nos bras. C’est que Roberge, qui habituellement nous fait rire, nous fait pleurer depuis qu’on a appris que son fils Xavier, 10 ans, s’est fait enlever une tumeur cancéreuse au cerveau.

Je regardais Jonathan Roberge, solide malgré l’épreuve, et je me demandais comment des langues sales avaient pu croire deux secondes qu’il se servait de la maladie de son fils... pour mousser la vente de billets pour son spectacle.

Après avoir d’abord pensé annuler son premier spectacle solo, Jonathan Roberge s’est ravisé et a décidé de maintenir son one man show Bisou, qui aura lieu en novembre 2020 (en rodage dès le mois de mai).

C’était une façon formidable de dire à son fils : « Moi je n’abandonne pas, toi non plus, n’abandonne pas. On va de l’avant, on se retrousse les manches ».