Les Saguenéens évitent le piège du Titan

Fort d’une victoire aux mains du Drakkar de Baie-Comeau lors de leur dernier match, le Titan d’Acadie-Bathurst a vaillamment vendu sa peau, vendredi soir, au Centre George-Vézina. Bien qu’ils aient accordé le premier but, les Saguenéens de Chicoutimi, propulsés par Antoine Demers et Vladislav Kotkov qui ont obtenu deux points chacun, sont tout de même sortis vainqueurs du duel par la marque de 4 à 2.

«Les 15 premières minutes de jeu, tu voyais que c’était difficile mentalement pour nous. Une dizaine de joueurs avaient des examens hier, nous en avions une douzaine ce matin et je crois que ça paraissait. On a essayé d’ajuster notre semaine, mais honnêtement, les 45 dernières minutes de jeu, je crois que nous étions plus en contrôle», a commenté le pilote des Bleus, Yanick Jean, après le match.

Les troupiers de Yanick Jean ont mis la pédale au plancher lors du deuxième vingt. En retard par un but, le défenseur Artemi Kniazev (5e) n’a attendu que 3 minutes, dans la période médiane, avant de ramener tout le monde à égalité. Peu après, Tristan Pelletier (4e) a offert les devants à son équipe pour la première fois du match, battant entre les jambières le gardien de but du Titan Tristan Bérubé.

Coriaces Titan

Malgré que le Titan soit l’exclusif détenteur du dernier rang dans le circuit Courteau, avec une récolte de seulement quatre gains en 29 parties, les hommes de Mario Durocher ont offert une bien bonne opposition aux Bleus lors du premier vingt. Si bien que ces derniers ont retraité au vestiaire en avance 1 à 0. C’est Evan MacKinnon qui a ouvert le pointage en faisant une belle démonstration de patience avant de glisser la rondelle sous la jambière de Moody. Il faut dire que les Sags ont commencé le match de façon assez timide. Les hommes de Yanick Jean n’avaient lancé qu’à une seule reprise en direction du gardien du Titan Tristan Bérubé dans les 10 premières minutes de jeu. Le Titan a même créé une petite frousse aux Sags en portant le pointage à 3 à 2 en fin de partie, mais Samuel Houde (14e) a concrétisé la victoire dans un filet désert par la suite.

10/14

Pour l’occasion, c’est le gardien de but auxiliaire Daniel Moody qui obtenait un deuxième départ consécutif pour les Bleus. Bien qu’il n’ait pas été sollicité outre mesure (12 tirs), Moody a fait quelques arrêts importants en début de partie.

Force est d’admettre que le #33 fait assez bien dans son rôle depuis le début de la saison. Bien qu'avant la partie d’hier, son pourcentage d’arrêts se situait sous la barre de .900, Moody a tout de même récolté 10 points sur une possibilité de 14 en six sorties depuis le début de la saison.