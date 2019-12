Le Calendrier 2020 des vues anciennes de Québec (CVAQ) de la Société historique de Québec est de retour pour une 39e année.

Il présente, cette année encore, le visage de Québec, en photos, à travers les événements religieux, sociaux et sportifs. L’édition 2020 du CVAQ souligne aussi, par des textes, des anniversaires importants, tels que : le 175e anniversaire des incendies des faubourgs Saint-Roch, Saint-Jean et Saint-Louis ; les 25e anniversaires de la création de la Commission de la capitale nationale du Québec et de la marche des femmes de Montréal à Québec sous le thème « Du pain et des roses ». Offert au coût de 12,95 $ dans la plupart des librairies de la ville de Québec et dans plusieurs autres établissements commerciaux, ce calendrier est l’un de mes préférés en raison de ses textes documentés, ses événements historiques, mais surtout ses photos anciennes. (voir ci-bas) https://societehistoriquedequebec.qc.ca.

Médaille de reconnaissance

Photo courtoisie

La Société historique de Québec (SHQ) a profité de son dîner annuel, le 30 novembre dernier au Cercle de la Garnison, pour remettre sa 4e Médaille de reconnaissance qui vise à souligner, tous les deux ans, l’apport de personnes qui, par leurs actions ou par leurs œuvres, contribuent ou ont contribué à faire découvrir l’histoire de notre ville, à mettre en lumière son riche patrimoine, ses atouts et ses beautés, ou qui ont su faire connaître l’importance du rôle joué par Québec sur la scène nationale ou internationale. Cette année, la médaille a été décernée à l’historien Réjean Lemoine qui, depuis plusieurs années, raconte l’histoire de la ville de Québec sur toutes les tribunes. Il a publié plusieurs livres et articles et on ne compte plus le nombre de conférences qu’il a prononcées. De gauche à droite, Alex Tremblay-Lamarche, président de la SHQ, Réjean Lemoine, récipiendaire de la médaille, et Jean-Marie Lebel, vice-président de la SHQ.

Que de souvenirs !

Photo courtoisie

Voici deux photos tirées du Calendrier 2020 des vues anciennes de Québec. La première montre les imposantes célébrations de l’Armistice devant la Croix du Sacrifice, à Québec, le 11 novembre 1945, et l’autre une vue du quartier Saint-Jean-Baptiste, en septembre 1965, bien avant la construction de Place Québec et de l’édifice Marie-Guyart (le complexe G).

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Laissez-moi ce matin souhaiter un joyeux 50e anniversaire de mariage à Robert Côté et Réjeanne Lebouthillier, de l’arrondissement Charlesbourg à Québec. Marié le 6 décembre 1969 à la chapelle de l’église Saint-Pascal à Québec, le couple a élevé deux enfants (Martin et Julie). Aujourd’hui, ils sont les fiers grands-parents de Kelly et Emy. À la retraite officiellement depuis 2008, plusieurs ont connu Robert comme musicien avec le groupe Les Topazes (1968-1981), et aussi et surtout avec Taxi Coop 5191 pendant 27 ans, dont quelques années à titre de vice-président. Félicitations à vous deux.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marc-André Coallier (photo), animateur et comédien québécois, 56 ans... Elián González, jeune cubain au centre d’une bataille de l’immigration entre Cuba et les É.-U. en l’an 2000, 26 ans... Denis Bernard, comédien québécois, 62 ans... Lawrence Cannon, homme politique québécois, ex-ambassadeur du Canada en France, 72 ans.... Jean Lapointe, sénateur à la retraite depuis 2010, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 décembre 2018. Larry Hennig (photo), 82 ans, ex-lutteur américain (Pretty Boy) de l’American Wrestling Association (AWA)... 2017. William H. Gass, 93 ans, écrivain américain... 2016. Peter Vaughan, 93 ans, acteur britannique qui a interprété le personnage de Mestre Aemon dans la série Le Trône de Fer... 2015. Mike Mangold, 60 ans, aviateur américain... 2014. Ralph Baer, 92 ans, ingénieur américain, créateur de la première console de jeux vidéo... Stan Tracey, 86 ans, pianiste et compositeur britannique de jazz... 2010. Vic Lynn, 85 ans, hockeyeur de la LNH (1942-1962)... 2007. Jacques Hébert, 84 ans, ex-sénateur journaliste, éditeur, écrivain, activiste politique... Pierre Lamy, 72 ans, producteur de cinéma québécois... 1996. Pete Rozelle, 70 ans, ex-commissaire de la NFL (1960-1989)... 1988. Roy Orbison, 52 ans, chanteur et guitariste américain.