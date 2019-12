Ministère des Transports: encore des millions pour compter les lampadaires

La facture pour compter les lampadaires sur le territoire du Québec risque d’exploser. Le ministre des Transports a admis que la moitié des directions territoriales devront engager des firmes privées en raison du manque d’effectif.

• À lire aussi: Manque de ressources au MTQ: 1,8 M$ pour compter des lampadaires

«C’est environ moitié-moitié», a affirmé le ministre François Bonnardel lors d’une mêlée de presse vendredi matin. «J’ai la moitié des directions territoriales qui ont les ressources nécessaires pour faire le travail. Pas besoin d’aller au privé. Et, de l’autre côté, et bien, on n’a pas les ressources.»

Notre Bureau d’enquête révélait ce matin qu'en raison du manque de ressources, le MTQ a donné un contrat de 1,8 M$ à une entreprise privée pour faire l’inventaire des lampadaires et des feux de circulation dans Chaudière-Appalaches.

Or, Chaudière-Appalaches ne sera pas la seule des 11 directions territoriales du Québec à devoir agir ainsi, a admis le ministre.

«Il y a certaines directions territoriales qui n’ont pas les ressources nécessaires pour faire ces inventaires, ces inspections et ces entretiens des lampadaires... Les systèmes électrotechniques», indique M. Bonnardel.

Photo Simon Clark

Pourtant, selon Marc-André Martin, président de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), il s’agit d’un travail «d’étudiant», d’un travail «élémentaire» et «facile». Il inclut dans sa description l’inspection et l'entretien.

Peu importe, le ministre soutient qu’il n’a aucun problème avec ces contrats offerts au privé.

«Lorsqu’on aura terminé l’inventaire et l’entretien, on aura plus besoin de le refaire pour plusieurs années. Je n’ai pas de problème avec ça», a-t-il dit. «Maintenant, si on avait les ressources nécessaires dans les différentes directions, on l’aurait fait (...) On n’a pas eu le choix d’engager une société pour être capable.»

Plus d’effectifs réclamés

Ainsi, le ministre indique qu’il aimerait pouvoir engager plus d’effectifs, mais qu’il est menotté par une directive du Conseil du trésor. Il y a un gel d’embauche et un gel d’heure supplémentaire présentement au MTQ, sauf en ce qui a trait à la sécurité publique.

«J’aimerais bien vous dire que demain matin je pourrais embaucher plus de gens. Maintenant, je dois respecter les consignes du Conseil du trésor», a plaidé François Bonnardel, ajoutant que l’ajout de personnel fait partie de ses recommandations au trésor chaque année. «Ça en prend certainement plus. On va tout faire dans les prochaines années pour donner le plus de ressources possible dans les différentes directions territoriales pour ne pas toujours aller dans le privé. Maintenant, il y a des conditions et des situations où on n’a pas le choix», a mentionné le ministre.

Selon nos informations, le MTQ entend déléguer encore de plus en plus des mandats au privé, comme celui de compter des lampadaires, parce qu’il veut réduire le nombre d’heures supplémentaires que font ses fonctionnaires.

Pour justifier cette décision, on explique qu’il y a «surconsommations» des heures supplémentaires, et que cela a un impact sur les finances du gouvernement.

Seulement pour le mois de septembre 2019, 45 269 heures supplémentaires ont été effectuées au MTQ.

Les derniers rapports trimestriels faisaient état d’un dépassement par rapport à la cible ministérielle d’environ 14 millions d’heures rémunérées.