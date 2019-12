Noël au Quartier Petit Champlain

À l’approche des Fêtes, le Quartier Petit Champlain est LA destination incontournable pour s’imprégner de l’ambiance festive, dénicher des cadeaux originaux pour la famille et les amis et encourager les commerçants locaux, et pour déguster un bon repas à l’une des fabuleuses tables du secteur. Jusqu’au 1er janvier, laissez-vous emporter par la magie du temps des Fêtes en déambulant dans les charmantes rues du Quartier Petit Champlain et à la place Royale.

Photo courtoisie

Demain, 7 décembre, à l’occasion de la Journée Desjardins, des activités spécialement concoctées pour la famille seront proposées dès 13 h: animation rythmée, lutins, magie et chocolats chauds du Cochon Dingue!

Au fil des semaines jusqu’au Nouvel An, de multiples activités feront la joie des petits et des grands : animations musicales avec la présence de plusieurs chorales et groupes vocaux, tant sur le parvis de l’église Notre-Dame-des-Victoires qu’au parc Félix-Leclerc et sur l’escalier Casse-Cou. Des lutins farceurs envahiront le quartier tandis que le père Noël sera dans son royaume au parc Félix-Leclerc jusqu’au 24 décembre. À ne pas manquer, les dimanches, jusqu’au 22 décembre : la lecture de contes au parc Petit-Champlain.

Pour connaître la programmation d’heure en heure: quartierpetitchamplain.com.