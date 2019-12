Pro Performance lance les modèles de motoneige 2020

Pro Performance a tenu sa soirée de lancement annuelle des motoneiges 2020. Plus de 400 personnes se sont présentées dans les succursales du magasin de Saint-Raymond et de Boischatel pour admirer les nouveaux modèles. Pour remercier sa fidèle clientèle, Pro Performance a fait tirer plusieurs prix de présence. Une soirée haute en couleur qui aura fait la joie des clients, des employés et de la direction à l’approche d’une excellente saison hivernale. Information: properformance.ca.