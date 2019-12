Quoi de 9 MTL: Manger – Boire – Sortir – Découvrir

Spécial Brunch : Mes chouchous.

1) H4c

Photo courtoisie

Photo courtoisie

538 Place St-Henri

Montreal, Qc, H4C 2R9

514-316-7234

info@leh4c.com H4c

Un brunch pour prendre son temps. Pas de file à faire dehors. Ne pas de se sentir oppressé pour manger rapidement. Justement au H4C le temps s’arrête pour le brunch. On se refait une santé gourmande tout en douceur, tout en saveur, une bouchée à la fois. Se laisser faire, ça tombe bien, l’équipe se fait un devoir et surtout un plaisir de vous servir, il manque juste le lit et le feu de foyer pour être au paradis. Quoique, le H4C est surement le code postal de la maison du bonheur, le paradis n’est pas bien loin. Évidemment, ici, les œufs patates ont une interprétation bien différente de ce que l’on est habitué à déguster. Le soin apporté à la multitude de préparations est impressionnant. C’est aussi la raison pour laquelle le temps est votre allié. Vous prenez une bouchée, puis vous passez à l’autre magnifique petit réceptacle, puis quelques minutes plus tard, vous y retournez, puis encore à l’autre et c’est comme ça pour toutes ces sublimes gourmandises déposées sur la table. Tout est fait maison, même le pain. En fait, pour être bien honnête, le mot brunch au H4C est une excuse pour déguster une grande cuisine d’une incroyablement sensibilité, une extase gourmande, un moment unique. Le menu est fixe, laissez-vous faire, c’est magique.

2) Renoir

Photo courtoisie

155, rue Sherbrooke Ouest

Montréal

H3A 2N3

Téléphone : (514) 788-3038

Le brunch des brunchs en ville, tant par son vaste choix de plats offerts, mais aussi de la grande qualité des produits proposés. Évidemment, le lieu, le service, l’ensemble des prestations confirment que Renoir offre le plus spectaculaire brunch buffet de Montréal. Un très grand choix d’entrées et salades, des poissons fumés, des tartares, de nombreux plats chauds et un spectaculaire saumon en écailles de courgette. Des viandes à la coupe, parfaitement cuites et servies avec des accompagnements de qualité. Évidemment toutes les viennoiseries possibles et imaginables. On souhaiterait juste que celles-ci soient en version mini, plutôt qu’en format régulier, nous empêchant ainsi d’en déguster plusieurs. Il y a aussi la station des œufs et les omelettes, faites à la minute devant vous avec vos garnitures préférées. Je vous signale que le plateau de fromages est spectaculaire et de vous garder absolument de la place pour la fabuleuse table des desserts. Un brunch mémorable.

3) Bar George

Photo courtoisie

Le Mount Stephen, 1440, rue Drummond

Montréal

H3G 1V9

Téléphone: (514) 669-9243

Le lieu est franchement magnifique. En fait, il faut prendre un peu le temps pour voir le travail des boiseries, les vitraux sublimes, un lieu chargé d’histoire, spectaculaire, mais pas intimidant. Le bar est l’un des plus courus pour prendre un cocktail de qualité à Montréal. Le restaurant connaît un grand succès depuis son ouverture, mais depuis quelque temps, le brunch du samedi et dimanche, est devenu un lieu incontournable pour se sustenter et même célébrer un anniversaire. Le jour de ma visite, 7 tablées ont fêté l’anniversaire de l’un des leurs, c’était tellement charmant. Il faut dire que les prestations culinaires et la grande compétence du service y sont surement pour beaucoup. Les assiettes sont proposées complètes, mais vous pouvez aussi commander les à-côtés, comme les pommes de terre sarladaises ou les scones au babeurre. Omelette forestière, faite à la perfection dans sa cuisson, garnie de champignons, lardons, épinards, cheddar, pommes de terre sarladaises. Œufs bénédictine, là encore cuits comme il se doit, avec crumpet, bacon de Toronto, sauce choron, épinards, un pur délice. Je vous recommande le fameux dessert du bar George Bomme Alaska pour deux personnes, fait de financier, ganache aux feuilles de laurier, crème glacée fruit de la passion, flambée, c’est spectaculaire et très bon. Je dois ajouter que le service fut d’un incroyable professionnalisme, c’est beau à voir et le dire aussi lorsque c’est le cas.

4) La récolte

Photo courtoisie

764, rue Bélanger,

Montréal

H2S 1G6

Téléphone : (514) 508-5450

Prendre un brunch au restaurant la Récolte, c’est s’assurer de manger des produits locaux, de grande proximité, bio et responsable. En ces temps de grande conscience sociale de notre environnement et sur l’avenir de notre planète, c’est un enjeu qui devient réel. Manger étique fait aussi partie des souhaits d’un plus grand nombre de consommateurs. Mais voilà, outre le désir et les bonnes volontés, ici à La Récolte espace Local, tout est sublimé par un très grand talent culinaire des chefs et responsables de ce tout petit local, aussi charmant que chaleureux. Le petit menu a cette vertu rare de changer tout le temps et suscite, chez le gourmand, de bien grands troubles. En effet, c’est très difficile de choisir tellement les propositions sont intéressantes, on voudrait tout prendre finalement tant mieux, cela permet d’y retourner souvent. Un gros coup de cœur. Assiette complète entre 19$ et 21$.

5) La Fabrique

Photo courtoisie

3619, rue Saint-Denis

Montréal

H2X 3L6

Téléphone : (514) 544-5038

Je vais vous dire un secret, pour beaucoup de restaurants et de chefs, le brunch est une obligation, voire même parfois une contrainte. Et puis, il y en a pour qui le bonheur de faire des brunchs est un plaisir réel, sincère, c’est le cas du restaurant La Fabrique et de son chef copropriétaire Jean-Baptiste Marchand. Le lieu a été transformé dans les derniers temps et c’est vraiment charmant. Ce n’est pas facile de choisir les plats-assiettes, tant la gourmandise vous interpelle. Si vous aimez les crêpes déjeuner, celles de La Fabrique sont d’anthologie, oh mon Dieu, un délice.

Pancake, purée de pommes, cheddar, œuf mollet, sirop d’érable. Œufs à 63°, dahl, agneau confit, brocoli, “coconut sambol”, crème fraîche, coriandre, lime. Jambon maison grillé, mijoté de chou de Savoie, pomme confite, cake à la banane, œuf au plat, crème de cheddar. Tartare de saumon, canneberges, pacanes, rémoulade de pomme-panais, échalote verte, parmesan, œuf au plat, salade de pâtes, figue, raisin, coriandre, graine de tournesol. Le chef ose le voyage culinaire et fait mouche à chaque fois. Accueil et service assurés par Stéphanie Labelle copropriétaire est très professionnel. On se sent en confiance.

6) Patrice Pâtissier

Photo courtoisie

2360 Rue Notre-Dame Ouest

Montréal

H3J 1N4

Téléphone : (514) 439-5434

Patrice Demers est un grand pâtissier et sa boutique de la rue Notre-Dame à Montréal ne désemplit pas. C’est la période des Fêtes et les bûches seront encore cette année en très grande demande, surtout qu’un nombre maximum peut être produit et elles sont déjà presque toutes réservées. Ce que les clients savent peut-être moins, c’est que Patrice aime aussi jouer dans l’univers du salé, c’est même une vraie passion, pour cet homme qui œuvre habituellement dans l’univers du sucré.

Les brunchs de la fin de semaine chez Patrice pâtissier sont de plus en plus populaires et donnent l’occasion évidemment de manger salé et de se gâter encore avec des petites pâtisseries maison dont il a le secret.

Pain brioché maison, labneh, œuf mollet, carotte rôtie, dukkah. Tartine, courge Delicata rôtie, ricotta, coppa. Vol-au-vent aux champignons, œuf mollet, bacon. Grilled cheese, vieux cheddar, oignon caramélisé. Brioche aux amandes, pommes et poire et crème fraiche fouettée. N’oubliez pas de déguster aussi le kouign-amann, le cannelé, le scone ou le financier à l’érable, ouf, trop bon. Le dimanche uniquement.

7) La Bête à Pain

Photo courtoisie

1969 Autoroute des Laurentides

Laval

H7S 2M5

Téléphone : (450) 663-4330

Tout neuf, tout beau, incroyablement lumineux, la troisième succursale de la Bête à Pain est un véritable succès à Laval. Les produits dans leurs ensembles sont magnifiques et magnifiquement mis en valeur par des comptoirs bien invitants. Du pain en grandes variétés, des viennoiseries savoureuses, des pâtisseries gourmandes, il ne faut pas oublier que le salé a aussi toute sa place et propose donc des brunchs bien savoureux. Il faut dire que le propriétaire Marc-André Royale est un cuisinier à la base avant d’être aujourd’hui à la tête d’une entreprise florissante. Pain perdu, ricotta et mascarpone fouettée, confiture de cassis et cerises, pommes caramélisées et basilic. Pieuvre grillée, haricots verts, mousseline de choux-fleur et beurre noisette. Grilled cheese et salade, pain multigrains, cheddar, sauce gribiche, tombée de poireaux et Prosciutto. Tartine avocat, pain multigrains grillé, œuf mollet, sauce vierge aux concombres. Brioche chaude, crémeux au chocolat et noisettes, crème chantilly, orange confite et fleur de sel.

8) Jacopo

Photo courtoisie

436 Place Jacques-Cartier

Montréal

H2Y 3B3

Téléphone : (514) 876-8844

Un brunch à consonance italienne, voilà une bien belle façon d’entamer ou de terminer une fin de semaine avec réconfort. D’autant plus que le lieu est franchement agréable et douillet. Malgré la grandeur de l’espace, les architectes et designers ont eu la main heureuse en façonnant cet espace de deux étages en petits coins intimes permettant aux couples ou aux groupes d’avoir une certaine intimité, c’est brillant. Côté assiette, vous choisissez à la carte, comme le formidable combo toast avocado, œuf poché, morue noire, bruschetta et zeste de citron, un pur délice. Aussi, je suggère fortement de ne pas passer votre faim, sans avoir dégusté les différentes viennoiseries présentées sur un joli plateau à deux étages, elles sont faites maison et ça paraît en bouche. Je suis ressortie avec l’envie d’y retourner bientôt, c’est toujours très bon signe.

9) Le Fricot

Photo courtoisie

2661, rue Notre-Dame Ouest

Montréal

H3J 1N9

Téléphone : (514) 419-1683

Voilà un brunch bien synaptique. Le restaurant traditionnellement offre une évasion dans la cuisine acadienne. Le brunch propose des assiettes franchement copieuses, avec la possibilité de déguster des produits marins, mais le cochon n’est pas en reste et est même vraiment délicieux. Ça goute la cuisine sincère, chaleureuse, souvenir d’enfance de la mamie dans la cuisine. C’est un lieu confortable aussi, cela ajoute au réconfort. On a envie de relaxer avec un café filtre. Eh oui, pas de café espresso, capucino et autres spécialités du genre. Malgré tout, vous passerez un bon moment, service relax et amical.

L’œuf François a retenu ma gourmandise. Œufs pochés, gravlax de truite, gaufre frite aux poireaux grillés, sauce hollandaise. Très bon. Aussi, Le Nid de poule, œuf dans le trou avec pain Well, fromage type suisse, jambon (délicieux) patates et fruits. Pour gros mangeur.