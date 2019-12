Tendances jouets pour Noël pour les enfants de tous les âges

En compagnie de Maripier Desgagné, superviseure plancher chez Club Jouet, Marie-Christine fait un survol des tendances jeux et jouets à offrir pour Noël. Voyez quelques bonnes idées de cadeaux à placer sous le sapin pour les enfants de tous les groupes d’âge. Également, si vous êtes à la recherche de jeux de société pour du plaisir en famille, Mme Desgagné vous offre quelques suggestions. Information et autres idées: clubjouet.com.