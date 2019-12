Un Ontarien fait face à des accusations de terrorisme

GUELPH, Ontario – La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déposé vendredi des accusations d’infractions liées au terrorisme à l’encontre d’Ikar Mao, un jeune homme de 22 ans de Guelph, en Ontario.

La GRC a expliqué que Mao avait été arrêté au terme d’une enquête de sécurité nationale. Il est accusé d'avoir participé à une activité d’un groupe terroriste et d'avoir quitté le Canada pour participer à une activité d’un groupe terroriste.

«Je tiens à rassurer les citoyens de la région du Grand Toronto et tous les Canadiens que notre but principal est la sécurité et la protection du public en tout temps», a fait déclaré le surintendant principal Michael LeSage dans un communiqué.

Mao avait été détenu en Turquie pendant plusieurs mois pour affiliation avec le groupe armé État islamique.

Plusieurs éléments du dossier font l’objet d’une ordonnance de non-publication.