Un possible référendum à Saint-Augustin-de-Desmaures

Des citoyens mécontents des nouvelles règles de zonage proposées par les élus, dans le secteur nord du lac Saint-Augustin, ont obtenu l’ouverture d’un registre de signatures, pavant ainsi la voie à un possible référendum.

À LIRE AUSSI : De nouvelles constructions seront permises autour du lac Saint-Augustin

Les propriétaires de terrains, qui attendent depuis belle lurette un assouplissement des règles de lotissement et une réduction de la superficie minimale pour pouvoir construire une résidence à proximité du lac, devront patienter encore avant de sabler le champagne.

La série de règlements que le conseil municipal souhaitait faire adopter avant la fin de l’année au conseil d’agglomération risque de tomber à l’eau en bloc si un seul des règlements contestés est renversé lors d’un référendum, ont prévenu les élus vendredi après-midi, lors d’une séance extraordinaire.

« C’est un ensemble. On a travaillé pendant plus d’un an sur un projet. Si la population nous dit qu’il y a un pan du projet qui ne marche pas, ça tombe pour l’année 2020. Il y a peut-être d’autres solutions qui seront étudiées, mais on ne peut pas le promettre. Il n’y a pas de plan B », a résumé la conseillère Annie Godbout.

Des réactions partagées

Le règlement qui prévoit de faire passer la superficie d’un lot constructible de 4000 m2 à 1250 m2 autour du lac a généralement été très bien reçu par les citoyens, bien que certains d’entre eux aient manifesté des inquiétudes quant à l’état de santé du lac, aux prises avec des algues bleues depuis le début des années 2000. La baignade y est d’ailleurs interdite depuis plusieurs années.

En revanche, celui sur le zonage, qui est beaucoup plus contraignant afin de protéger le lac, est loin de faire l’unanimité. Il impose notamment des bandes végétalisées de 5 à 10 mètres et l’installation d’ouvrages de captation des eaux pluviales afin de contrebalancer les effets de l’ajout d’une trentaine de constructions.

Le citoyen Michel Daigle a critiqué les règles de zonage « déraisonnables » au micro. « Je trouve ça malheureux qu’on en soit rendus là. Il y a des gens qui y gagnent, d’autres qui y perdent. Donc, c’est un peu normal que ça conduise à un référendum. »

61 signatures requises

Le secteur concerné, où résident 500 personnes, est divisé en 15 zones. Les citoyens de deux de ces zones se sont exprimés en nombre suffisant pour forcer l’ouverture du registre le 16 décembre prochain à l’hôtel de ville, de 9 h à 19 h. Leur croisade pourrait toutefois affecter l’ensemble des zones. Un total de 61 signatures est requis pour déclencher un processus référendaire.

Le conseiller Marcel Desroches a toutefois rappelé qu’un référendum coûterait « quelques dizaines de milliers de dollars » et il n’a pas exclu que le conseil abandonne ses projets de règlements, tout simplement, avant d’en arriver là.